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Saadet Partisi lideri çarşamba günü Gül'le buluşacak

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime gidiyor

24 Nisan 2018 10:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimleri erkene alarak 24 Haziran'ı açıklamasıyla partiler adaylarını belirlemek için çalışmalara başladı. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu çarşamba 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek.

SP lideri Karamollaoğlu bu hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüştü. Karamollaoğlu, çarşamba günü de adı bir süredir adaylıkla anılan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

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