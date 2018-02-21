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Saadet Partisi lideri: Beyaz AK Partili adam, betonun yenmediğini anlayacak

"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin tek bir sebebi rant"

21 Şubat 2018 19:59

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesinin parcar üretimini bitireceğini savunarak “Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum, ‘Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak!’ dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık olağan basın toplantısında, 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Durvar'da yer alan habere göre, özelleştirme ile şeker pancarı üretiminin biteceğini söyleyen Karamollaoğlu, “Bunların özelleştirilmesinin tek bir sebebi var,  o da rant. Kısa vadeli rant görüyorum. Kısa vaade paraya çevirme derdinler. Bu konu bizi endişelendirecek bir mecra sürüklemez inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümet kararlı ise..."

Karamollaoğlu, “Hükümet bu konuda kararlı ise pancar birlikleri ve Pankobirlik  ile  bir araya gelmesi lazım. Pancar üreticisinin elinde şu an para yok. Ancak inanıyorum pancar üretiminde elde ettiği gelirinden daha fazlasını devlete öder. Pancar çiftçisi tarımı geliştirerek öder. Hükümettin bunu muhakkak göz önünde bulundurması gerekiyor” dedi.

 

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