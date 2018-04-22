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Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'le buluşup Gül'e gidecek

"Saadet Partisi, anketlerde Gül için de nabız yokluyor"

22 Nisan 2018 10:41

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile, ardından da bir süredir adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Temel Karamollaoğlu’nun ilk görüşmesi, pazartesi günü, Kemal Kılıçdaroğlu ile olacak. Salı günü ise  Meral Akşener ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerin daha önce planlandığı, Karamolloğlu’nun her iki lideri de kurultaylarını tamamlamak için tebrik edeceği belirtilse de, seçim takviminin erkene alınması ile aday, ittifak, seçim güvenliği konularının da gündeme geleceği ifade edildi.

Karamollaoğlu, pazartesi ayrıca, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek. Karamollaoğlu’nun ardından İstanbul’a gideceği ve programında eski Cumhurbaşkanı Gül’ün de olduğu öğrenildi. İkilinin görüşmenin takvimini netleştirmeye çalışıldığı öğrenildi. Karamollaoğlu, partisinin kurullarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Dünkü Genel İdare Kurulu toplantısında, seçim süreci boyunca izlenecek yol haritası tartışıldı.

Karamollaoğlu, parti teşkilatına, “milletvekili aday adaylarının” belirlenmesi talimatını verdi. SP’nin anket çalışmalarına da hız verdiği belirtildi. Anketlerde “hangi parti ile ittifak kurulmalı”, “hangi ittifak sıcak bakılıyor” sorularının yanı sıra, belirlenen birkaç Cumhurbaşkanı adayına bakışın da araştırıldığı öğrenildi. Anketlerle nabzın yoklandığı isimler arasında Abdullah Gül’ün de olduğu belirtildi.

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