"Saadet Partisi ilk turda kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyor, adayın Gül olmasını istiyor"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kapılarımız sonuna kadar açık” diyerek seçime kadar ittifaka zorlamayı sürdüreceğini açıkladığı Saadet Partisi’nden (SP) üçüncü kez “hayır” yanıtı aldı. SP'nin ilk turda kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planladığı ve bu adayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmasını istediği iddia ediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kapılarımız sonuna kadar açık” diyerek seçime kadar ittifaka zorlamayı sürdüreceğini açıkladığı Saadet Partisi’nden (SP) üçüncü kez “hayır” yanıtı aldı. SP ise ilk turda kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyor ve bu adayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmasını istiyor.

AKP ile MHP’nin ittifak kararı almasının ardından seçimlerin en çok konuşulan partisi SP oldu. SP’ye ittifak için ilk teklif bizzat Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmede, MHP ile yaptıkları ittifakı kastederek birlikte olmayı istediklerini ancak SP’ye daha farklı anlamlar yüklediklerini belirterek davette bulundu. Erdoğan’ın bu yaklaşımı SP’de, geçmişte Numan Kurtulmuş’un katılımında olduğu gibi, “Dükkanı kapat, bize katıl” şeklinde algılandı. Erdoğan, ardından AKP’li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’u iki kez daha göndermesine karşın Karamollaoğlu’ndan net hayır yanıtı aldı.

Saadet’in fikri Gül

Erdoğan’dan gelen açık davetlere yanaşmayan SP’de, cumhurbaşkanı seçiminde alınacak tavır da netleşmeye başladı. Referandumda hayır bloku içinde yer alan SP, 2019 seçimlerinde de ilk turda kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarma konusunda büyük oranda görüş birliği oluşturdu. Karamollaoğlu ve parti yönetiminin hemen tamamının adaylık için seslendirdiği ilk isim de Abdullah Gül oldu. Karamollaoğlu, Gül’ü aday olarak istediklerini açıkça ifade ederken, son olarak CHP içinden de aynı yönde açıklamalar peşpeşe geldi.

Henüz diyalog yok

İsmi SP ile özdeşleşecek düzeye gelmesine karşın henüz Gül ile bu parti arasında adaylık konusunda bir temas bulunmuyor. Hem Gül’ün çevresi, hem de SP yöneticileri, şu ana kadar adaylık konusunda hiçbir görüşme, iletişim, diyalog bulunmadığını belirtiyor. Ancak Karamollaoğlu kurmaylarına Erdoğan’la yaptığı son görüşmede, seçimlerin 2019’da yani zamanında yapılacağı, bir erken seçimin düşünülmediği izlenimi edindiği bilgisini verdi.

Nabzı yoklanacak

Bu nedenle SP yönetimi, Gül konusunda acele etmemek gerektiği kararına vardı. AKP’nin sürekli Gül’e, “Aday mısın, değil misin? Açıkla” zorlaması yaptığına da dikkat çeken SP yöneticileri, bu aşamada kendilerinin Gül’e resmen adaylık teklifinde bulunmasının da bu tür bir baskı olacağı, adaylığı konusunda erken karar vermeye zorlama sonucunu doğuracağı görüşünde birleşti. Bu nedenle seçime kadar geçecek sürede yaşanacak siyasi gelişmelerin de beklenip birlikte hareket edilecek partilerle de görüşülerek seçime yakın tarihte Gül’ün adaylığının netleştirilmesi eğilimi benimsendi.

İyi Parti ittifakı

SP, ilk turda kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardıktan sonra ikinci turda ilkeler ittifakı çerçevesinde hayır blokunu oluşturan partilerle varacağı mutabakata göre hareket edecek. Ancak SP ilk turda kendi adayını çıkarmasına karşın parlamento seçimlerinde yüzde 10 barajını aşıp Meclis’te temsil edilebilmek için ittifaklara açık bir tavır izleyecek. Bu durumda parlamento seçimlerinde SP için en olası ittifak ortağı olarak İyi Parti öne çıkıyor. Her iki parti de birbirine sıcak yaklaşım sergiliyor.

HDP ‘öteki parti’ değil

Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine ilişkin ittifak ya da güç birlikleri konuşulurken, referandumda hayır bloku içinde yer alan ve yüzde 10’luk potansiyeli bulunan HDP’nin isminin anılmayışı da dikkat çekiyor. Ancak SP’liler bu konudaki yaklaşımlarını, “Bize göre HDP, öteki parti değildir. Her parti ne kadar parti ise HDP de o kadar partidir” diye ifade ediyor. SP’nin Güneydoğu’da diğer bölgelere göre daha yüksek bir tabana sahip olduğu biliniyor. AKP-MHP ittifakının muhafazakar Kürtler arasında da oy kaybedebileceği yorumlarıyla birlikte HDP ile SP arasında da ittifak görüşmeleri olabileceği kulislerde seslendiriliyor.

CHP demokrasi bloku istiyor

CHP ise “Demokrasi” bloku yaratacak bir girişimin öncülüğünü yapmaya hazırlanırken bu aşamada kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmak ve parlamento seçimlerine de tek başına katılmak hedefiyle çalışmalarını yürütüyor. Ancak seçim yaklaştıkça blokta yer alan partilerde baraj sorunu yaşanması durumunda, bu partileri Meclis’e taşıyabilmek, Meclis’te muhalefeti daha güçlü yapmak için ittifaklara da açık olacağı belirtiliyor.