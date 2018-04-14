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Saadet Partisi: Hükümetten ABD şakşakçılığı değil, şahsiyetli bir duruş bekliyoruz

"Bu durum İslam dünyasına duyulan kin ve nefretin göstergesi"

14 Nisan 2018 18:09

ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Suriye'ye yönelik olarak gerçekleştirdiği askeri operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saldırının tüm Müslümanları hedef aldığını iddia etti. Karamollaoğlu açıklamasında hükümete de tepki göstererek, "Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu sonrası açıklamalarda bulundu.

Miraç Kandili’nde gerçekleştirilen saldırının Suriye'yi değil tüm Müslümanları hedef aldığını kaydeden Saadet lideri Karamollaoğlu, emperyalist müdahalelerin coğrafyamıza kan ve gözyaşı getirmekten başka bir işe yaramayacağını da belirtti.

Saadet lideri Karamollaoğlu, yapmış olduğu açıklamada AKP hükümetine de tepki gösterdi. Karamollaoğlu, Suriye'ye düzenlenen saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamanın Müslümanların yüreğini sızlattığını ifade etti.

"Bugün yaşadığımız küresel kuşatmaya ancak küresel bir direniş ve İslam ülkelerinin birliği ile karşılık verilebilir. Bu noktada en büyük görev ve sorumluluk da yine İİT dönem başkanı olarak Türkiye’ye düşmektedir." ifadelerini kullanan Saadet lideri, hükümetten ABD şakşakçılığı değil  İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş beklediklerini de ifade etti.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

İslam dünyası için mukaddes sayılan gecelerden Miraç Kandili’nde gerçekleştirilen bu saldırı, sadece Suriye’yi değil, bütün müslümanları hedef almıştır.

Şüphesiz ki bu durum İslam dünyasına duyulan kin ve nefretin göstergesi olduğu kadar, hedefin sadece Suriye’nin bir parçası değil, Afganistan’dan Yemen‘e bütün İslam dünyası olduğunun en büyük göstergesidir.

Sebebi ne olursa olsun bu tür emperyalist müdahaleler coğrafyamıza kan ve gözyaşı getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Şüphe yok ki coğrafyamızda yaşanan bu tür saldırıların tamamı, İsrail’in işine yaramakta ve Büyük İsrail hedefine hizmet etmektedir.

Bu gerçekler ortadayken Bütün İslam alemini ve aziz milletimizi üzen bir gelişme de Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama olmuştur: “Saldırıyı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi müslümanların yüreğini sızlatmıştır.

Bugün yaşadığımız küresel kuşatmaya ancak küresel bir direniş ve İslam ülkelerinin birliği ile karşılık verilebilir. Bu noktada en büyük görev ve sorumluluk da yine İİT dönem başkanı olarak Türkiye’ye düşmektedir.

Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz.

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