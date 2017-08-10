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Gündem

Saadet Partisi: Gerçek gündem çöken ekonomi

"Gündemimiz artık sürdürülemeyen iç ve dış borçtur"

10 Ağustos 2017 17:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye polemik siyasetinden dolayı gerçek gündemine bir türlü dönemiyor. Gerçek gündemimiz çöken ekonomidir. İşsizlik gerçeğidir. Artık sürdürülemeyen iç ve dış borçtur" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye polemik siyasetinden dolayı gerçek gündemine bir türlü dönemiyor. Gerçek gündemimiz çöken ekonomidir. İşsizlik gerçeğidir.Artık sürdürülemeyen iç ve dış borçtur. İşte Türkiye'nin gerçek meselesi üreten değil tüketen ekonomi modelidir.Ülkemizin gerçek meselesi, bitirilen tarım, yok edilen hayvancılıktır. Yapılan yanlış yatırımlar, yürütülen yanlış politikalardır."

Karamollaoğlu'nun kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

 

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Talip KaramollaoğluSaadet partisihaberekonomiçöken ekonomi
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