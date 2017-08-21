Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Ekim sonu, kasım ortasında 'baskın seçim' olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin "baskın seçim" hazırlığında olduğunu iddia etti. “Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak" diyen Karamollaoğlu, "Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Karamollaoğlu, Ankara il divanında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var. Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. ‘Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.’ Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.”

"Bunu sadece ben söylemiyorum. Ya da dar bir kadro 'elbette siz böyle düşüneceksiniz' demiyor. Bizim dışımızdaki insanlar gelip, kendileri bunu ifade ediyor. Şu anda sadece muhalefette bulunan partiler değil, iktidarda bulunan partinin en az yarısı bir arayışın içinde. Sayın Cumhurbaşkanı durduk yere sahaya inmedi. İlçe teşkilatlarına kadar müdahale etmek istiyor. Eğer Cumhurbaşkanımız mahalle teşkilatlarıyla ilgilenmeye başlarsa hapı yuttuk. O zaman dış politikamızın, ekonomimizin düzelme imkanı bütünüyle ortadan kalkar."