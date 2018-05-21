Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı: Türkiye'deki en gerici parti AK Parti

24 Haziran'daki baskın seçimler yaklaşırken sosyal medyada dikkati çeken paylaşımlar yapan Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Salih Akyüz, çalışmalarını anlattı. Partisinin CHP ile ittifak kurmasını "Erbakan'ın kemikleri sızladı" diye eleştirenlere yanıt veren Akyüz, " Bir kemikleriyle ilgilenen insanlar var bir de fikirleriyle ilgilenen insanlar. Fikirlerle ilgilenmenin daha insana ait olduğu kanaatindeyim" dedi. Akyüz, Türkiye'deki en gerici partinin ise AKP olduğunu söyledi.

Saadet Partisi’nin Gençlik Kolları özellikle sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Che Guevera’nın “Hasta la victoria siempre commandante” yani “Zafere kadar daima” sözüyle Temel Karamollaoğlu’nun fotoğrafını paylaşan Gençlik Kolları seçimlerden umutlu.

Duvar'dan Serkan Alan Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Salih Akyüz ile gençlerin sorunlarından sosyal medyada ilgi gören paylaşımlarına kadar birçok konuyu konuştu. Akyüz'ün Alan'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Saadet Partisi Gençlik Kolları hangi şartlarda seçime hazırlanıyor?

Maalesef ülke gittikçe kutuplaşıyor ve birbirine yabancılaşıyor. Bir aradayız, birlikteyiz aynı apartmanda aynı mahallede oturuyoruz ama birbirimize yabancıyız. Birbirimizi anlamayı değil yanlış anlamayı tercih ediyoruz. Böyle bir atmosferde baskın seçime gidiyoruz. Baskın seçimde kullanılan argümanlar bu adaletsizliği de perçinliyor. Gençler bu manzarayı izledikleri zaman kötü örnek olarak konumluyorlar. Siyasetin içerisinde gerçekleşen şeyler gençliğin ilgisizliğini doğuruyor. Saadet Partisi olarak ülke gençliğine ülke meselelerini, milletleriyle alakalı hususiyetleri önemsemeleri gerektiğini her alanda ifade ediyoruz. Gençlerimize Saadet Partisi olarak umudun var olması gerektiğini anlatıyoruz. Gelecekten umudumuzu yitirirsek varlık gayemizden uzaklaşmış oluruz. Bugün içerisinde yaşamış olduğumuz karanlık, buhran ve sıkıntılı durum ne kadar üzerimize çöreklenirse çöreklensin, ne kadar kalbimizi daraltırsa daraltsın yarınlarda güneşin doğacağını biliyor olmak gerekiyor.

Sokağa indiğinizde gençler size ne tür sorunlardan dert yanıyor?

Gençlerin en büyük sorunu eğitim ve işsizlik. Ben eğitimciyim ve gerçekten de eğitimin elle tutulup gözle görülebilecek noktada bir adım ileriye gitmediğini görüyoruz. Bunca değişen bakan, ödeneğe rağmen eğitim bir adım öteye gitmiyor. Bir diğer sorun ise işsizlik. Üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30’larda. İş veremediğiniz, umut veremediğiniz, ufuk veremediğiniz insanlar oldu gençler. Bütün bunlara rağmen gençlerin yine de umutla bakıyor olması gerekiyor.

AK Parti’yi gençlerin çok tercih etmediğine dönük bir kanı var. Sizce neden gençler AK Parti’den uzaklaşıyor?

Türkiye’de en gerici partinin AK Parti olduğu kanaatindeyim çünkü kendisini hiç yenilemiyor. Yeni bir vizyon yok. Asfalt terminolojisi ülkede 30 yıl önce kullanılan bir terminolojiydi. 30 yıl önce yerel yöneticiler kendi çalışmalarını vurgularken asfalt, kaldırım, oyun parkı derlerdi. Bugün genel yönetimdeki insanlardan yine aynı şeyleri duyuyoruz. Gençlerin asfalt söylemine baktığı zaman hiçbir aidiyet duyacağını düşünmüyorum. Gence değen ve temas kuran bir hizmet de ufuk da yok AK Parti’de. Gençler kendisini oraya ait hissetmiyor. Gencin kendisini buraya ait hissedebildiği nokta gelecek kaygısı ve işsizlik konusu. Genç, “Bir iş başvurusunda bulunduğum zaman meşguliyetim değil mensubiyetim soruluyor” diyor. AK Parti’ye mensubum dediği zaman önündeki bütün kapılar açılıyor. Sadece birlikte olan insanlarda şartlı bir birliktelik söz konusu. Kapalı kapılar arkasında AK Partili genç arkadaşlarımızın bize söyledikleri bu yönde. Çıkar birlikteliği söz konusu.

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