Saadet Partisi 67 belediye başkan adayını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklarını sürdüren Saadet Partisi,1 büyükşehir, 11 il ile 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı belirledi. Geçtiğimiz günlerde 110 belediye başkan adayını kamuoyuna duyuran Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş oldu.

17 Ocak itibariyle açıklanan 67 belediye başkan adayının isimleri şöyle:

Antalya: Ali Aktaş

Ağrı: Mehmet Erat

Aksaray: Levent Serdar Şahin

Burdur: Musa Sayar

Elazığ: Haluk Arslan

Kırklareli Mithat Özdemir

Kırşehir Yusuf Turan

Kilis Şerif Karakurt

Niğde Nihat Altıparmak

Osmaniye: Ömer Yağmur

Sivas: Melih Seçilmiş

Yalova: Resul Genç

Adana -Kozan: Kazım Özgan

Ağrı Eleşkirt: Ramazan Yakut

Ağrı Patnos: Abdulhalık Taşkın

Antalya Kepez: Mehmet Akburak

Artvin -Ardanuç: Şahin Alaçam

Artvin- Hopa: Server Eksilmez

Artvin- Yusufeli: Mustafa Aksoy

Balıkesir -Altıeylül Halil Uçar

Balıkesir- Ayvalık Serdar Yılmaz

Balıkesir -Balya Yasin Erol

Balıkesir -Bandırma Ekrem Süzen

Balıkesir -Bigadiç Hasan Karaduman

Balıkesir -Burhaniye Fatih Ölmez

Balıkesir- Edremit Ahmet Pınar

Balıkesir- Erdek Mustafa Köse

Balıkesir- Gömeç- Ahmet Aygören

Balıkesir- Gönen Mehmet Taban

Balıkesir Marmara Süheyb Balaban

Bingöl Adaklı- Sacit Almalı

Çanakkale-Biga Adnan Kömürcü

Çanakkale- Çan Orhan Görmez

Çanakkale -Gelibolu Bünyamin Ünlü

Çanakkale-Lapseki Ayhan Söndür

Çorum -İskilip Hasan Mert

Denizli -Çardak Bürhan Tokay

Denizli -Çivril Murat Sarı

Denizli -Güney Haydar Çallıer

Denizli- Kale Ahmet Yılmaz

Denizli- Sarayköy Ramazan Öztürk

Edirne -Havsa Kemal Durkaya

Edirne- Keşan Ahmet Köseler

Edirne -Lalapaşa Oğuz Kalkan

Edirne- Meriç Erol Parazil

İstanbul- Beykoz Muharrem Kaşıtoğlu

İstanbul-Gaziosmanpaşa Bilal Ay

Karabük-Safranbolu Orhan Gökmen

Kars-Selim:Saim Aladağ

Kayseri -Develi: Abdullah Akkuş

Kayseri -Hacılar: Erdal Altun

Kayseri- Sarıoğlan: İbrahim Turgut

Mardin -Ömerli:Servet Cemiloğlu

Mardin -Yeşilli: Enver Sağlam

Nevşehir- Gülşehir :Hüseyin Ödemiş

Sakarya -Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu

Trabzon -Arsi: Ramis Sunguroğlu

Trabzon-Dernekpazarı: Abidin Pergel

Van -Saray: İrfan Gülaçar

Zonguldak -Devrek: Mehmet Özmekik

Zonguldak -Kozlu: Samet Güngör

Ağrı Eleşkirt Tahir Sedat Gümüştekin

Ağrı-Patnos: Dedeli Reşit Kıvanç

Düzce-Düzce Merkez Beyköy: Ahmet Kocaman

Edirne -Keşan Beğendik: Zafer Yetim

Edirne-Keşan Yenimuhacir: İhsan Bulut

Kütahya- Simav Demirci: Hasan Özbal