Saadet Partisi 67 belediye başkan adayını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklarını sürdüren Saadet Partisi,1 büyükşehir, 11 il ile 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı belirledi. Geçtiğimiz günlerde 110 belediye başkan adayını kamuoyuna duyuran Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş oldu.
17 Ocak itibariyle açıklanan 67 belediye başkan adayının isimleri şöyle:
Antalya: Ali Aktaş
Ağrı: Mehmet Erat
Aksaray: Levent Serdar Şahin
Burdur: Musa Sayar
Elazığ: Haluk Arslan
Kırklareli Mithat Özdemir
Kırşehir Yusuf Turan
Kilis Şerif Karakurt
Niğde Nihat Altıparmak
Osmaniye: Ömer Yağmur
Sivas: Melih Seçilmiş
Yalova: Resul Genç
Adana -Kozan: Kazım Özgan
Ağrı Eleşkirt: Ramazan Yakut
Ağrı Patnos: Abdulhalık Taşkın
Antalya Kepez: Mehmet Akburak
Artvin -Ardanuç: Şahin Alaçam
Artvin- Hopa: Server Eksilmez
Artvin- Yusufeli: Mustafa Aksoy
Balıkesir -Altıeylül Halil Uçar
Balıkesir- Ayvalık Serdar Yılmaz
Balıkesir -Balya Yasin Erol
Balıkesir -Bandırma Ekrem Süzen
Balıkesir -Bigadiç Hasan Karaduman
Balıkesir -Burhaniye Fatih Ölmez
Balıkesir- Edremit Ahmet Pınar
Balıkesir- Erdek Mustafa Köse
Balıkesir- Gömeç- Ahmet Aygören
Balıkesir- Gönen Mehmet Taban
Balıkesir Marmara Süheyb Balaban
Bingöl Adaklı- Sacit Almalı
Çanakkale-Biga Adnan Kömürcü
Çanakkale- Çan Orhan Görmez
Çanakkale -Gelibolu Bünyamin Ünlü
Çanakkale-Lapseki Ayhan Söndür
Çorum -İskilip Hasan Mert
Denizli -Çardak Bürhan Tokay
Denizli -Çivril Murat Sarı
Denizli -Güney Haydar Çallıer
Denizli- Kale Ahmet Yılmaz
Denizli- Sarayköy Ramazan Öztürk
Edirne -Havsa Kemal Durkaya
Edirne- Keşan Ahmet Köseler
Edirne -Lalapaşa Oğuz Kalkan
Edirne- Meriç Erol Parazil
İstanbul- Beykoz Muharrem Kaşıtoğlu
İstanbul-Gaziosmanpaşa Bilal Ay
Karabük-Safranbolu Orhan Gökmen
Kars-Selim:Saim Aladağ
Kayseri -Develi: Abdullah Akkuş
Kayseri -Hacılar: Erdal Altun
Kayseri- Sarıoğlan: İbrahim Turgut
Mardin -Ömerli:Servet Cemiloğlu
Mardin -Yeşilli: Enver Sağlam
Nevşehir- Gülşehir :Hüseyin Ödemiş
Sakarya -Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu
Trabzon -Arsi: Ramis Sunguroğlu
Trabzon-Dernekpazarı: Abidin Pergel
Van -Saray: İrfan Gülaçar
Zonguldak -Devrek: Mehmet Özmekik
Zonguldak -Kozlu: Samet Güngör
Ağrı Eleşkirt Tahir Sedat Gümüştekin
Ağrı-Patnos: Dedeli Reşit Kıvanç
Düzce-Düzce Merkez Beyköy: Ahmet Kocaman
Edirne -Keşan Beğendik: Zafer Yetim
Edirne-Keşan Yenimuhacir: İhsan Bulut
Kütahya- Simav Demirci: Hasan Özbal