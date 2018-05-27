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Saadet Partililere yönelik saldırı sonrası AKP'den açıklama

Ankara'da Saadet Partililere düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralanmıştı

27 Mayıs 2018 10:42

Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin olarak, AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Saadet sorumluların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Turan , "Siyasette karşıt fikirler/tartışmalar olacak ama kavga/şiddet olmaz, olmamalı. Ankara’da Saadet Partililere saldırı iddiası hızla soruşturulmalı, sorumlular da mutlaka cezalandırılmalıdır. Saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. 

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