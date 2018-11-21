SAADET PARTİLİLER YEMEN'DEKİ OLAYLARI PROTESTO ETTİ

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, Yemen Fahri konsolosluğu önünde toplanarak Yemen\'deki olayları protesto etti.

Şişli\'de bulunan İstanbul Yemen Fahri Konsolosluğu önünde saat 21.00\'de toplanan Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları üyesi grup, Yemen\'deki olayları protesto etti. Ellerinde \"İnsanlık İşgal Altında\" yazılı pankart bulunan grup üyeleri, bir süre slogan atarak basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı grup adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, \"Bugün, emperyalizmin dünyayı parçalayıp talan ettiği dünya savaşlarına kısa bir ara vermesinin 100\'üncü yılı. Bugün, ABD\'nin İran\'a karşı kullanması için Irak\'a kimyasal silah satmaya başlamasının 30\'uncu yılı. Koalisyon güçlerinin, kimyasal silah bulundurduğu için Irak\'ı işgal etmesinin 15\'inci yılı. Bugün \'Arap Baharı\' adıyla İslam coğrafyasının yeniden dizayn edilmeye başlanmasının 8\'inci yılı. Geçmiş yıllarda, dış politika analisti Robin Wright\'ın ortaya attığı; Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Yemen\'den oluşan 5 ülkeden, 14 yeni devletin ortaya çıkacağı tezi adım adım gerçekleşmektedir.\" denildi.

Grup, basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Ellerinde pankartla slogan atmaları

-Basın açıklaması

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