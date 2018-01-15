Saadet Partili yönetici: Seçimlerin belirleyicisi biz olacağız

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, “Bu ülkede insanlar ya Millî Görüşçüdür ya da olmaya adaydır” sözünü hatırlatarak “Millî Görüşçü olarak kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimizin ümmetiyiz. Allah’ın izniyle, seçimlerin belirleyicisi Saadet Partisi olacaktır. Seçilen de gerçek Millî Görüşçü olacak ve o Millî Görüşçü tekrar ülkeye adaleti getirecektir. Kimse seçimlerde Millî Görüşçü bir liderin seçilmesine engel olamayacaktır” dedi.

Kongreye, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İl Başkan Yardımcıları Abdülkadir Çelebi, Şaban Aydın, İbrahim Yıldız, Güngören İlçe Başkanı Adnan Hacıabdullahoğlu, Saadet Partisi komşu ilçe başkanları, AGD Güngören ilçe Başkanı Fethi Recep İnal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Saadet Partisi Güngören ilçe teşkilatı, mahalle muhtarları ve birçok teşkilat mensubunun katılımı ile icra edildi.

Kongrede konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, “Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. İstanbul’da 22 ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Bugün de Güngören ilçe kongresini gerçekleştiriyoruz. Bugünden itibaren Güngören’de yeni bir dönem başlıyor. Bu çalışmalarımızın verimini seçimlerde alacağız inşallah” dedi.

“Sandık çalışmalarına çok önem vermeliyiz"

Sandık çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Sevim, “Bizim teşkilat gücümüz son derece önemli. Önümüzde çok büyük engeller var. Biz bu engelleri teşkilat gücümüzle aşacağımıza inanıyoruz. Biz bu engelleri aşmak için gereken fedakârlığı yapmak zorundayız. İl başkanlığı olarak yeni bir karar aldık. Bütün teşkilat mensupları olarak kendi oy kullandığımız sandığın baş müşahitliği görevini üstlendik. Rahmetli Erbakan Hocamız sandık çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu dile getiriyordu” şeklinde konuştu.

Kongrede konuşan Güngören İlçe Başkanı Adnan Hacıabdullahoğlu, teşkilat üyelerine teşekkür ettiği konuşmasında Güngören’in temel sorunlarına değindi. Hacıadullahoğlu, “Marmara Bölgesi’nde beklenen depremde en büyük riski İstanbul’un taşıyor. İBB’nin hazırlamış olduğu rapora göre deprem riski olan ilçe bina taramaları arasında Güngören de bulunmaktadır. Rapora göre olası bir depremde Güngören’de yüzde 50 yıkım bekleniyor. Buna rağmen hâlâ bir çalışma yok. Ne yazık ki ilçemizde kentsel dönüşüme dair bir adım atılmadı” dedi.

“Gece gündüz demeden çalışacağız"

“Önemli olan partimizin il teşkilatları, ilçe teşkilatları olarak, sahayı dolaşıp halkımızı ikna ederek onların Millî Görüşçü olmalarına vesile olmaktır” diyen Abdullah Sevim, “Önümüzdeki yapılacak seçimlerde, Saadet Partisi’nin istedikleri olsun diye canla başla çaba içerisindeyiz. Gece gündüz demeden davamızı ön plana almak zorundayız. Biz Müslüman’ız, Müslüman, Müslüman’ca düşünmek zorundadır. Müslüman başına bir bela geldiğinde önce Kur’an’a ve sünnete müracaat etmek durumundadır” ifadelerini kullandı.