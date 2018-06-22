Saadet Partili gençten bildiri yırtan AKP'lilere: Biz yardım almıyoruz; yemek yemeyip partiye veriyorum, paramı niye yırtıyorsun ki?

Seçimlere 2 gün kala, AKP'liler ile aynı Milli Görüş gömleğinden çıktıkları Saadet Partisi'nin üyeleri arasındaki gerilim yer yer seçim stantlarına da yansıyor.

Bağcılar meydanındaki Saadet Partisi standında seçim çalışması yapan partinin 18 yaşındaki genç üyesi AKP'lilerle aralarında yaşanan gerilimle ilgili olarak, bildiri dağıtırken AKP’lilerinin ellerine vurduklarını, ‘harçlıklarından kesip partiye yatırdıkları paralarla bastırılan bildiriler gözlerinin önünde yırttıklarını’ söylüyor: “Biz devletten para yardımı almıyoruz, ben öğle yemeği yemiyorum partiye veriyorum paramı niye yırtıyorsunuz ki?”

Saadet Partisi'nin kadınları AKP'ye karşı

BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu'nun konuyla ilgili haberi şöyle:

Bağcılar’da meydanda sıralanan standlardan biri Saadet Partisi’nin. İçinde yalnızca genci yaşlısıyla kadınlar var. Önünden geçerken standlarının önünde kendilerini yüksek sesle bağıra çağıra eleştiren bir erkeğe karşı kendilerini savunuyorlar

Önünden geçerken standlarının önünde kendilerini yüksek sesle bağıra çağıra eleştiren bir erkeğe karşı kendilerini savunuyorlar.

Bağıran AKP’liymiş. Millet ittifakına katıldıkları için Saadet Partili kadınları eleştiriyor, inançlarını, değerlerini sorguluyor. Saadet Partililer sürekli bu tip tacizlerle karşılaştıklarını anlatıyor.

"HDP’yle birleştiniz diyorlar, HDP yok ki ittifakta"

Parti yönetiminden Ümmühan Arslan şunları söylüyor:

CHP ile Millet İttifakı’na girdiğimiz için genellikle AKPliler, gelip bize ‘din düşmanı, imansız, kafir, münafık, FETÖ’cü, Erbakan’ın kemiklerini sızlatıyorsunuz, ihanet ettiniz’ diyorlar. Biz her çeşit fikre açık bir partiyiz, sağcısı, solcusu, Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sunni’si. AKP’liler Tayyip Bey’e tek kelime söyletmiyorlar. Onlarda İslamiyet’ten sonra Tayyibizm başladı. Bizi dinlemiyorlar. HDP’yle birleştiniz diyorlar, HDP yok ki ittifakta.”

Partinin 18 yaşındaki genç üyesi de bildiri dağıtırken AKP’lilerinin ellerine vurduklarını, ‘harçlıklarından kesip partiye yatırdıkları paralarla bastırılan bildiriler gözlerinin önünde yırttıklarını’ söylüyor.

“Biz devletten para yardımı almıyoruz, ben öğle yemeği yemiyorum partiye veriyorum paramı niye yırtıyorsunuz ki?”

"Türk’üyle, Kürt’üyle, Lazı’yla biz bir milletiz"

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Saadet Kılıçarslan da AKP’li seçmen ile standlarındaki tartışması bitince katılıyor:

"Biz siyaset yapmak istiyoruz, o yüzden ittifaka katıldık. 30 yıldır siyasetin içindeyim ben. Barajı geçmek istiyoruz. Çok kutuplaşma var ülkede. Türk’üyle, Kürt’üyle, Lazı’yla biz bir milletiz. Meclise girmek istiyoruz. Muhalefet olması lazım tek parti olmaz. Meclis ne kadar renkli olurda o kadar bereketli olur.”