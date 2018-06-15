Saadet Partili adaydan Erdoğan'a Suruç tepkisi: Bayram günü bile oy almak için habire kışkırtıyor, yeter!

Saadet Partisi Ankara 2. bölge milletvekili adayı Ali Aktaş, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, bölgedeki esnaf arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kavganın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavga sonrasında yaptığı “AKP Milletvekili Halil Yıldız’ın ağabeyini PKK, HDP öldürdü” şeklindeki sözlerini paylaşan Aktaş, şu yorumda bulundu:

“Bayram günü bile oy almak için habire kışkırtıyor. Evinin dibinde dükkanı olan HDP’li dükkanında vuruluyor; bir oğlu yaralanıyor, bunun üzerine diğer oğlu silah çekiyor ve Ak Partilileri vuruyor. Sonra yaralı HDP’lileri hastanede öldürüyorlar. Yahu yeter! Yeter! Yeter!”