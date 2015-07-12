Star muhabiri: Manşeti sabah gördüm, Uygur Türkleri-Gezi bağlantısı bana ait değil

Star Gazetesi yazarı Saadet Oruç gazetesinde dün (11 Temmuz 2015) manşet olarak çıkan “Uygurlar üzerinden yeni Gezi tuzağı” başlıklı haberi kendisinin yazdığını, ama manşete çekilen ifadenin ve yorumun kendisine ait olmadığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazetenin manşetindeki başlığı sabah gördüğünü ifade eden Oruç, "Gazetenin dünkü manşetinde imzamla yayınlanan haberdeki Doğu Türkistan-Gezi bağlantısı bana ait değil. 'Cumhurbaşkanı'nın Çin gezisini sabote edebilecek gelişmeler' vurgulu bir haber yazdım. Manşetteki haberdeki başlığı sabah gördüm.Olaylarla Gezi arasında bir bağ göremediğim için bu yönde gelen hakaretleri edenlere geri iade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Star’ın dünkü manşetinde, Doğu Türkistan eylemlerinde yapılan saldırıların “yeni bir Gezi tuzağı” olduğu iddiası yer almıştı.

“Uygurlar üzerinden Gezi tuzağı” başlığıyla yayımlanan haberde, Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek Çin lokantaları, turistler ve Tayland Konsolosluğu’na yapılan saldırıların asıl amacı Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi olduğu öne sürülmüştü.

“Ağaç bahanesiyle sokağa dökülen Geziciler dev projelerin durdurulmasını istemişti” denilen haberde, Uygurları bahane ederek saldırıları düzenleyen ‘provokatörler’in hedefinde Türkiye ile Çin arasındaki milyon dolarlık yatırımların, füze anlaşması ve teknoloji transferlerinin olduğu öne sürülmüştü.