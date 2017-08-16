Saadet Öğretmen'in derneği, İzmir Enternasyonel Fuarı'na katılacak

İzmir'de gönüllü olarak gittiği köy okulunda 22 yıldır görev yapan okul müdürünün kız öğrencileri istismar ettiğini ortaya çıkaran 'Saadet Öğretmen'in kurduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) 86. İzmir Enternasyonel Fuarı'na katılacak.

11 Temmuz 2017'de kurulmasının ardından her geçen gün üye sayısı katlanarak artan derneğin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının desteği ile 18-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir Kültür Park’ta düzenlenecek fuarda yerini alacak.

Dernek, fuar etkinlikleri kapmasında üç farklı program yürütecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre programlar şöyle sıralandı:

"Fuar ziyaretçisi yetişkinleri Çocuk İstismarı konusunda bilgilendirmek, bu konuda hazırlanmış yayınları ücretsiz olarak ziyaretçilere sunmak.

Fuar ziyaretçisi yetişkinlerle birlikte fuara gelen çocukları kendilerini korumaları konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bu konuda çocuklara yönelik hazırlanmış yayınları ücretsiz olarak sunmak.

18 yaşını geçmiş fuar ziyaretçilerini UCİM ailesine katarak, ücretsiz üye kaydı yapmak"