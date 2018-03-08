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"Saadet köpürtmesinin sorumlusu AK Parti'dir, taktik hatası yaptılar"

"Saadet'in ana akım medyada yer almasına sebep AK Parti'dir"

08 Mart 2018 14:03

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2019'daki seçimler için ittifak yapan AKP ile MHP'ye katılmayan ve kamuoyunda "kilit parti" olarak tanımlanmaya başlayan Saadet Partisi'nin "köpürtülmesinde sorumlu AK Parti’dir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Saadet Partisi'nin adını anmadan, "BBP de desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da güle güle demekten başka bir şey elimizden gelmez" demişti.

Saadet Partisi partilerin ittifakı için "ilkeler ittifakı" kavramını kullanmayı tercih ediyor.

Hakan'ın bugünkü (8 Mart 2018) yazısında bir bölüm şöyle: 

AK Parti...
- Temel Bey’i Beştepe’de ağırlayarak...
- Temel Bey’e AK Parti’nin önemli ismi Mustafa Şentop’u hem de iki kez göndererek...
- “Saadet’e kapımız açık” mesajı vererek...
- Saadet’i resmen ve alenen ittifaka davet ederek...
Saadet’i acayip popüler hale getirmiştir.

*

- Dikkatlerin Saadet’e yönelmesine...
- Saadet’in ana akım medyada yer almasına...
- Saadet’in vereceği cevabın merak edilmesine...
Hepsine ama hepsine sebep...
AK Parti’dir.

*
Saadet Partisi de AK Parti’nin bu taktik hatasını...
Sonuna kadar ve gayet başarılı bir şekilde kullanmıştır.

*

Yani...
Bir “Saadet köpürtmesi” falan söz konusu ise...
Bunun tek sorumlusu AK Parti’dir.

 

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