Saab sözcüsü: Troller benim ağzımdan laf almaya çalışıyor, oyunlarına gelmem

Saab’ın sözcüsü Sebastian Carlsson, 22 Ekim’de Hürriyet’te yayımlanan "Markamızı artık telaffuz etmeyin" haberinden sonra sosyal medyada trollerin saldırısına uğramış. Carlsson düştüğü zor durumu ise şöyle açıklıyor:

“Sosyal medyada trollerin benim ağzımdan laf almaya çalıştıklarının farkındayım ancak ben onların oyununa gelmem.”

Saab markasının gerçek sahibi olan İsveçli havacılık ve savunma devi Saab Grubu’nun sözcüsü Sebastian Carlsson, 22 Ekim’de Hürriyet adına Amerikalı gazeteci Kenny Lama’nın sorularını yanıtlaması tartışma konusu oldu.

Carlsson özetle şunları söylemişti:

“NEVS firması Saab markasını temsil etmiyor. Dolayısıyla Türk hükümetinin NEVS ile yapmış olduğu anlaşma bizi ilgilendirmiyor. Saab’ın tek sahibi biziz. NEVS sadece bazı üretim tesislerimizi ve bir tek 9-3 modelinin telif haklarını almıştır. Türk bakanın sadece savunma ve havacılık konusunda faaliyet gösteren bir şirket olan Saab ile otomobil konusunda bir işbirliğinden söz etmesi çok anlamsız. Türk bakanın Saab ile işbirliğinden söz etmesini, Saab adını ısrarla telaffuz etmesinin nedenlerini bizzat bakanın kendisine sormanız gerekir.”

Hürriyet, Carlsson’un açıklamalarını ‘Markamızı artık telaffuz etmeyin’ başlığı ile kamuoyu ile paylaştı.

Soruyu yalanlıyor

Bu habere ilişkin önce Bakan Fikri Işık bir televizyon programında Sebastian Carlsson’un Twiter hesabında yalanladığına ilişkin bilgi paylaştı. Aslında gerçek şuydu; profil resminde Osmanlı Ocakları’ın amblemi olan bir troll Sebastian Carlsson’a “Hürriyet’in iddiasına göre, ‘Saab Türkiye’ye sert çıkıp, bir daha markamızın adını ağzınıza almayın’ demişsin, doğru mu? (Hurriyet claims that; ‘Saab roughs up to turkey do not ever say our brands name any more’ is it correct) sorusunu sormuş. İsveçli Carlsson da, haklı olarak, “Ben o kelimeleri (sert çıkma) kullanmadım, ben Saab markası Saab’a aittir ve biz ne otomobil üretiyor ne de geliştiriyoruz’ dedim” cevabını vermiş. Özetle Carlsson’a söylemediği Hürriyet’in de onun ağzından yazmadığı bir şey sorulmuş. Carlsson da Hürriyet’i değil bunu yalanlamış?