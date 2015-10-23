Saab: Milli otomobilde markamız telaffuz edilmesin

‘Saab’ markasının sahibi olan İsveçli havacılık ve savunma devi Saab Grubu’ndan Türkiye’nin yerli otomobil projesine ilişkin cevap geldi. Saab’ın sözcüsü Sebastian Carlsson, “NEVS firması Saab markasını temsil etmiyor, sadece otomobil tesisini aldı. Bizim Türkiye’de otomobil konusunda herhangi bir çalışmamız veya anlaşmamız yok. Dolayısıyla Türk bakanın ısrarla Saab adını telaffuz etmesini anlayamıyoruz” diye konuştu.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, 1937 İsveç’te kurulan ve artık sadece havacılık ve savunma alanında faaliyet gösteren Saab şirketinin basın sözcüsü Sebastian Carlsson, hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a hem de İsveç’te faaliyet gösteren Çinli NEVS firmasına cevap verdi. NEVS firmasının ‘Saab markasının kullanılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor’ şeklindeki açıklaması sert bir şekilde yalanlayan Carlsson, Türkiye’nin ‘yerli otomobil’ projesi ile Hürriyet adına Amerikalı gazeteci Kenny Lama’nün sorularını yanıtladı. Saab’ın, yerli otomobil projesi konusunda Türkiye’de herhangi bir çalışma veya anlaşmasının olmadığını söyleyen Carlsson, NEVS firmasının da Saab markası ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Carlson özetle şu cevapları verdi:

"Bizi ilgilendirmiyor"

“NEVS (National Electric Vehicle Sweden) firması Saab markasını temsil etmiyor. Yani NEVS ile Saab arasında bir bağlantı ve ilişki bulunmuyor. Dolayısıyla Türk hükümetinin NEVS ile yapmış olduğu anlaşma bizi ilgilendirmiyor. Saab markasının kurulduğu günden bu yana tek sahibi biziz. Bu doğrultuda NEVS firmasıyla Saab markasının kullandırılması konusunda devam eden herhangi bir görüşmemiz yoktur. NEVS sadece bazı üretim tesislerimizi ve bir tek 9-3 modelinin telif haklarını almıştır. Ancak bu satış kesinlikle Saab markasını ve başka bir işbirliğini içermemektedir.”

"Çok anlamsız geliyor"

NEVS dışında Bakan Fikri Işık’ın, ‘Bu işe İsveçli Saab ve markanın teknolojisinden ve tecrübelerinden faydalanmak için girdik” açıklamasına ise Carlsson, “Bugün Saab şirketi ne otomobil üretiyor ne de herhangi bir otomobil projesi üzerinde çalışıyor. Türk bakanın sadece savunma ve havacılık konusunda faaliyet gösteren bir şirket olan Saab ile otomobil konusunda bir işbirliğinden söz etmesi çok anlamsız. Türk bakanın Saab ile işbirliğinden söz etmesini, Saab adını ısrarla telaffuz etmesinin nedenlerini bizzat bakanın kendisine sormanız gerekir” cevabını verdi.