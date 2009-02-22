SAAB, GM’den ayrılmak için iflas açıkladı

İsveç’in dünyaca ünlü otomobil üreticisi SAAB iflasını ilan etti. İflasın asıl amacının firmanın General Motors'tan bağımsız hareket etmek olduğu belirtildi.



Hürriyet Avrupa’da yer alan bir habere göre SAAB firmasının yazılı yaptığı açıklamada, amaçlarının dört bin çalışanıyla birlikte yeni yapılanmaya giderek krizden kurtulmak olduğunu vurguladı. SAAB'ın patronu Jan Ake Jonsson ise yeni yapılanmanın üç ay içinde hayata geçirileceğini söyledi. Jonsson ayrıca General Motors firmasına bağlı olmanın önlerini kapadığını, bağımsızı olarak daha rahat çalışabileceklerini sözlerine ekledi.



İsveç Sanayi Bakanı Olofsson,İsveç Haber Ajansı'na verdiği demeçte, şu anda bir hazırlıkları bulunmadığını fakat SAAB'ı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Olofsson,"GM'in kendine bağlı otomobil üreticilerinin piyasaya tutunabilmesi için 6 Milyar dolara ihtiyaç duyuyor. Bu parayı da Kanada, Almanya, İngiltere, İsveç ve Tayland'dan talep ediyor"açıklamasında bulundu.



1946'da İsveç'te kurulan SAAB firmasının tamamı 2000 yılından beri Amerikan şirketi olan General Motors'a ait. Şu an dört bin çalışanı bulunan firma, 2008 yılında tüm dünyaya 93 bin 295 araç sattı. SAAB markası en çok Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç ve Almanya'da talep görüyor.



ABD’den ek kredi istediler



ABD’li otomobil üreticileri GM ve Chrysler, hükümettten 22 milyar dolara yakın ek kredi istedi ve işçilik maliyetlerini düşürmek için United Auto Workers işçi sendikası ile kesin olmayan bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. 22 milyar doların dağılımına bakıldığında GM, ABD hükümetinden 16.6 milyar, Chrysler ise 5 milyar dolar ek kredi talep etti. Sektöre yakın kaynaklar General Motors’un bu kredinin yanı sıra diğer kaynaklardan da 14 milyar dolar civarında kredi bulacağı öne sürülüyor. Şu ana kadar ABD Hazine Bakanlığı’ndan toplam 17.4 milyar dolar kredi kullanan iki üretici şirket, aldıkları kredi karşılığında yeniden yapılanmayı kabul etmişlerdi.

