S Sport izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Spor yakında yayına giriyor.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın yayınlanması konusunda yaşanan krizle, adını duyuran Saran Group, YouTube üzerinden çok sayıda canlı yayın kanalıyla da oyunları izleyicilerin beğenisine sundu.

S Sport'ta neler olacak?

Kendini Premium bir haber kanalı olarak tanıtan S Sport'ta yer alacak spor organizasyonlarının bazıları şunlar:

İngiltere Premier Lig maçları

Milli Takımlar hazırlık maçları

Çin Futbol Süper Ligi

Barça TV

Ajax TV

Bayern TV

NBA

Formula 1

FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları

WTA Tenis Turnuvaları

ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları

Boks ve Diğer Dövüş Geceleri

World Super Bike (WSBK)

ESPN Winter & Summer X Games

FIS Ski, Snowboard Programları

PGS Tour Golf Turnuvası

World`s Strongest Man

Pro Bull Riders

Monster Jam

Sumo Müsabakaları

Spor İçerikli Belgeseller

Nasıl izlenecek?

S Sport öncelikle Turkcell TV+ platformundan izleyicilerle buluşacak. Sonrasında ise Digiturk ve D-Smart platformlarında da yer alacak.

Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.