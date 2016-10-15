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Spor

S Sport izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

S Sport; Premier Lig, Çin Lig, NBA, Formula 1 gibi organizasyonları yayınlayacak

15 Ekim 2016 12:47

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Spor yakında yayına giriyor. 

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın yayınlanması konusunda yaşanan krizle, adını duyuran Saran Group, YouTube üzerinden çok sayıda canlı yayın kanalıyla da oyunları izleyicilerin beğenisine sundu.

 

S Sport'ta neler olacak?

 

Kendini Premium bir haber kanalı olarak tanıtan S Sport'ta yer alacak spor organizasyonlarının bazıları şunlar:

İngiltere Premier Lig maçları

Milli Takımlar hazırlık maçları 

Çin Futbol Süper Ligi

Barça TV

Ajax TV 

Bayern TV

NBA 

Formula 1

FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları 

WTA Tenis Turnuvaları 

ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları

Boks ve Diğer Dövüş Geceleri 

World Super Bike (WSBK)

ESPN Winter & Summer X Games

FIS Ski, Snowboard Programları

PGS Tour Golf Turnuvası

World`s Strongest Man

Pro Bull Riders

Monster Jam

Sumo Müsabakaları

Spor İçerikli Belgeseller

 

Nasıl izlenecek?

 

S Sport öncelikle Turkcell TV+ platformundan izleyicilerle buluşacak. Sonrasında ise Digiturk ve D-Smart platformlarında da yer alacak.

Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.

ETİKETLER

S SportSadettin Saranpremier ligFormula 1NBA

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