S Sport izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Spor yakında yayına giriyor.
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın yayınlanması konusunda yaşanan krizle, adını duyuran Saran Group, YouTube üzerinden çok sayıda canlı yayın kanalıyla da oyunları izleyicilerin beğenisine sundu.
S Sport'ta neler olacak?
Kendini Premium bir haber kanalı olarak tanıtan S Sport'ta yer alacak spor organizasyonlarının bazıları şunlar:
İngiltere Premier Lig maçları
Milli Takımlar hazırlık maçları
Çin Futbol Süper Ligi
Barça TV
Ajax TV
Bayern TV
NBA
Formula 1
FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları
WTA Tenis Turnuvaları
ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları
Boks ve Diğer Dövüş Geceleri
World Super Bike (WSBK)
ESPN Winter & Summer X Games
FIS Ski, Snowboard Programları
PGS Tour Golf Turnuvası
World`s Strongest Man
Pro Bull Riders
Monster Jam
Sumo Müsabakaları
Spor İçerikli Belgeseller
Nasıl izlenecek?
S Sport öncelikle Turkcell TV+ platformundan izleyicilerle buluşacak. Sonrasında ise Digiturk ve D-Smart platformlarında da yer alacak.
Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.