S&P Global, Türkiye'nin 2021 büyüme oranını 3,6'dan 6,1'e yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (S&P) Global, gelişmekte olan ülkeler için makroekonomik tahminlerini güncellerken Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 6,1'e yükseltti.

Kurum ayrıca Türkiye'nin 2022'de 3,3 büyümesini beklerken, 2023'te bu oranın 3,1'e ineceğini öngördü.

Bloomberg'in haberine göre kurum büyümenin yanı sıra Türkiye için enflasyon, işsizlik, ortalama kur ve politika faizi ile ilgili göstergeleri de güncelledi.

Söz konusu verilere göre; kurum 2021 yılında enflasyonu yüzde 15,3 olarak belirlerken, 2022'de bu oranın 11,3'e 2023'te ise 9,6'ya gerileyeceğini açıkladı.

İşsizlik oranlarını 2021'de yüzde 13 olarak açıklayan kurum; 2022'de bu oranı 12,2'ye düşürürken, 2023'te ise 11,2'ye düşeceğini belirtti.

Kurum dolar/TL'nin ise 2021'de 8,2 olacağını öngörürken; bu oranın 2022'de 8,7'ye 2023'te ise 9,1'e çıkacağını düşündüklerini açıkladı.

Son olarak kurum politika faizini ise 2021 yılı için yüzde 16 olacağını ifade ederken; bu oranın 2022'de yüzde 12'ye 2023'te ise 9,8'e düşeceğini öngördü.