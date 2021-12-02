S&P'den Türkiye analizi: Merkez Bankası, TL'ye olan güveni zedeleyebilir, kredi notu risk altında

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'tan yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın döviz kurundaki yükselişi önlemek için "ödünç alınmış" rezervleri kullanarak liraya olan güveni daha da zedeleme riski aldığını ve son gelişmelerin mevcut ülke kredi notunu da riske attığını bildirdi.

Reuters'e yazılı bir açıklama gönderen S&P, şu anki döviz cinsinden notu B+ olan Türkiye'yle ilgili olarak, "Döviz kurunu korumak için bu ödünç alınan rezervleri kullanmak, bize liraya olan güveni daha da zedeleme ve potansiyel olarak finansal istikrara ilişkin soru işaretlerini artırma riski taşıyor" dedi.

Kredi değerlendirme kuruluşu söz konusu ödünç almanın, dolaylı olarak hane halklarından döviz ve altın mevduatlarına karşı zorunlu karşılıklar yoluyla ya da swap hatları aracılığıyla Türk ticari bankaları üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.

"Lira geçen ay neredeyse yüzde 30 oranında düştü"

Reuters'in haberinde "Merkez Bankası'nın yükselen enflasyona rağmen hızlı bir şekilde art arda üçüncü faiz indirimini yapmasıyla lira geçen ay neredeyse yüzde 30 oranında düştü. Çarşamba günü Merkez Bankası, lirayı desteklemek için döviz piyasalarına müdahale ettiğini söyledi" dendi.

S&P ayrıca Türkiye'yi devlet bankaları aracılığıyla "önemli miktarda yarı mali faaliyetler" gördüğü konusunda ve ülkenin mali sağlığını yalnızca manşet rakamlarıyla değerlendirmemesi için uyardı.

S&P, Türk bankalarının nihayetinde sıkıntıya düşerse önemli miktarda sermaye desteğine ihtiyaç duyabileceklerini de sözlerine ekledi.