S&P 500 Banka kurullarındaki kadınların koltuk payı azaldı

Stand&Poor'un 500 Banka Endeksi'ne göre geçen ay finans şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan kadınların oranı azaldı.

Bloomberg'in aktardığına göre yönetim kurulu başına 4,4 olan kadın direktör sayısı sabit kaldı. Ancak Citizens Finansal Grubu'nun iki yeni erkek yönetici ataması kadın yöneticilerin payını %32.1'den %31.9'a düşürdü. Citizens Finansal Grubu, Nisan ayında üçüncü bir erkek üye emekli olmadan önce iki yeni atama ile yönetim kurulunu geçici olarak 14 üyeye çıkardığı açıklamasını yaptı.

Politika geliştirme, temsiliyet ve şeffaflık ile cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketlerin mali performanslarını inceleyen Bloomberg Cinsiyet eşitliği Endeksi ile MSCI Dünya Endeksi şubat ayında düşüş gösterdi.

Bloomberg verilerine göre %30 kadın yönetim kurulu üyesi sınırında veya üzerinde 11 S&P Banka Endeksi şirketi bulunuyor. Bunlar arasında yönetim kurulunda en çok kadın üye bulunan şirket Citigroup.

Comerica Inc, People's United Financial Inc, Zions Bancorp NA, Regions Financial Corp., Wells Fargo&Co ve Citizens Financial ise yönetim kurullarında en az kadın olan şirketler.

İşte Bloomberg'in verilerine göre Şubat sonu S&P 500 Bankalar Endeksi şirketleri kadın yönetim kurulu üye yüzdeleri sıralaması: