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BBC Türkçe

S. Arabistanlı kadınlar, araba kullanma yasağının kaldırılmasına karşı çıkan erkeklerle dalga geçti

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesine haftalar kaldı. Yasağın kaldırılmasından memnun olmayan bazı erkeklerin sosyal medyadaki şikayetlerine cevaben, kadınlar esprili bir kampanya başlattı.

17 Mayıs 2018 00:12

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesine haftalar kaldı.

Suudi kadınlar Haziran'dan itibaren ehliyet alıp trafiğe çıkabilecek.

Yasağın kaldırılmasından memnun olmayan bazı erkekler, sosyal medyada "araba kullanamazsın" etiketli paylaşımlar yapmaya başladı.

Kadınlar ise bu gönderilere karşı, aynı etiketi kullanarak esprili bir cevap kampanyası başlattı.

Pazartesi gününden bu yana 65 binden fazla "araba kullanamazsın" etiketli ancak kadınların araba kullanmasını destekleyen paylaşım yapıldı. Kadınlar bu etiketi kullanarak komik fotoğaf ve videolar paylaştı.

https://twitter.com/its_iiiiii/status/995971532395511808

Bazı kadınlar da bu etiketi kullanarak hayallerindeki arabaların fotoğraflarını paylaştı.

https://twitter.com/mrsmahaa/status/995985406729576448

Bazı kadınlar da sürücü kursu kitaplarının fotoğraflarını paylaştı.

https://twitter.com/Laam_92/status/996265142353584128

Bir tweette ise "Kendilerinde kadınları ilgilendiren konulara karışma hakkı gören erkekler eziktir" denildi.

https://twitter.com/reemm221133/status/995915630569279493

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar yıllardır bu uygulamayı protesto ediyordu.

Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar araba sürdükleri için hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak ülkede geçen yıl sonundan bu yana Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başlattığı bir sosyal değişim rüzgarı esiyor.

Geçtiğimiz ay, 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonu açılmıştı.

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