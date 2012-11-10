'S-70 Sikorsky helikopterleri metal yorgunu, felaketlere davetiye çıkarıyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siirt'te askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 askerin şehit olmasına ilişkin, “17 şehidimize yol açan helikopter kazası tüm ayrıntı ve yönleriyle incelenmeli, derinlemesine araştırılmalı ve neticelerinden başta Genelkurmay Başkanlığı ve AKP hükümeti olmak üzere sorumluluk mertebesinde bulunanlar lazım gelen dersleri çıkarmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli yaptığı açıklamada, Türk milletinin 10 Kasım'ın matemini tutarken, Siirt'in Pervari ilçesinden gelen şehit haberlerinin acıları katladığını ve herkesi hüzne boğduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine sabır ve metanet temenni eden Bahçeli, olayın ardından yapılan resmi açıklamaların, söz konusu helikopterin iniş esnasında sisten dolayı dağlık alana düştüğü yönünde olduğunu hatırlattı.

'Diğer seçenekler değerlendirilsin'

Son dönemlerde helikopter kazalarında sıklık yaşandığını, son kazanın da aynı tip ve marka helikopterle gerçekleşmesinin soru işaretlerini artırdığına değinen Bahçeli şunları kaydetti, “Olumsuz hava şartlarında görev mahalline gitmek zorunda kalan askerlerimizin can güvenliğini teminat altına alacak imkanların neden oluşturulmadığı hususu üzerinde mutlaka durulmalı ve muhtemel teknik arızalarla ilgili daha önceden yapılan çalışmalar kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmelidir. Daha da önemlisi, sabotaj, saldırı, tedbirsizlik, dikkatsizlik ve ihmal seçenekleri göz ardı edilmemelidir.”

'Hep aynı tip helikopterler'

Aynı tip helikopterlerin peş peşe kaza kırıma uğramasının hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde uyarıcı olması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, “S-70 Sikorsky helikopterlerin metal yorgunu ve uçuş saatlerini doldurmuş olmaları ve ek olarak helikopter sayısındaki yetersizlikle birlikte mevcut taşıma kapasitelerinin aşılarak kullanılması felaketlere davetiye çıkarmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK ) hava ve kara araçlarının yenilenmesi ve çağın şartlarına uygun donanıma sahip olması için hükümetin elini çabuk tutarak, acilen inisiyatif alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, helikopter kazalarına son vermek için sorumluluk mevkisinde bulunan herkesin harekete geçmesini beklediklerini ifade etti. Bahçeli, “AKP hükümeti bu konuda birinci derecede sorumluluk altındadır. Şayet bu kapsamdaki kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınmaz ve tedbirler adım adım uygulanmazsa, bundan sonra ortaya çıkabilecek her kayıp ve acının vebali bu duruma göz yuman ve ağırdan alan herkesin üzerine olacaktır” ifadelerini kullandı.