S-400'lere yeni talip; amaç Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemleri temini için anlaşma imzalayacak.

Putin, Hindistan’da bugün başlayacak olan iki günlük ziyareti çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Yarın yapılacak Putin-Modi görüşmesinde ise Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin en önemli kısmını ise iki ülke arasındaki askeri teknik alanda iş birliği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleriyle ilgili konuların oluşturacağı kaydediliyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak.

Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak.

5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor.

Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Putin-Modi görüşmesinde Yeni Delhi yönetimi, Rusya'dan 4 adet fırkateyn satın almak için de anlaşma imzalayacak. 11 bin 356 sayılı fırkateyn alım projesi anlaşması gereğince, iki adet fırkateyn Hindistan'da Rus mühendisler tarafından üretilecek, diğer iki adet fırkateyn ise Rusya'da üretilerek Hindistan’a teslim edilecek.

ABD’den yaptırım tehdidi

Bir süre önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver, Hindistan'a S-400 uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin Hindistan ile ilişkilerini her koşulda devam ettirip ettiremeyeceğine yönelik soruya da cevap veren Schiver, "Hindistan'ın Rusya'dan yeni platform ve sistem almaya devam etmesine ilişkin ciddi endişelerimiz var." yorumunu yapmıştı.

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımının iki ülke arasındaki üst düzey toplantılarda gündeme geleceğine işaret eden Schiver, "Hindistan'ın Rusya'dan silah ya da savunma sistemi (S-400) alması durumunda bu ülkeye yaptırım uygulanmasında bir imtiyaz kullanıp kullanmayacağımızı garanti edemem." demişti.

Daha önce S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e karşı yaptırım uygulama kararı alan ABD, Türkiye’ye de S-400 satın alma kararı nedeniyle tepki göstermişti.