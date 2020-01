"S-400'ler Türkiye'ye 2 yıl içinde teslim edilebilir"

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2 yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin'in S-400 sözleşmesinin imzalandığına dair açıklamalarını Sputnik'e değerlendiren Korotçenko, "Sözleşmenin son derece kısa süre içinde ve yüksek kaliteyle hayata geçirileceğini düşünüyorum. Türkiye, hava savunma ve füze savunma alanlarındaki görevleri yerine getirecek ciddi bir silahı envanterine katacak. Her halükarda, benzeri ihracat sözleşmelerinin gerçekleştirilmesindeki deneyimlere göre S-400'ler iki yıl içinde imal edilecektir" dedi.

Korotçenko, sözleşmenin imzalanmasını Türk-Rus askeri-teknik işbirliği açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

“Erdoğan, ABD ve NATO tehditlerinin işe yaramadığını gösterdi”

Müzakere sürecindeki zorluklara dikkat çeken Rus uzman, "Sözleşmeyle ilgili görüşmeler sırasında ABD ve NATO'nun anlaşmayı bozmak için Türkiye'ye yoğun siyasi baskılar yaptığını biliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya yönelik hiçbir baskının, tehdidin işe yaramadığını gösterdi" diye konuştu.

Korotçenko, S-400'lerin NATO hava grubunun kullandığı 'dost-düşman tanıma' sistemine entegre edilebileceğini ve bunun bir soruna yol açmayacağını da kaydetti.

"Rusya ve Türkiye yeni anlaşmalar imzalayabilir"

Diğer taraftan Rus uzman, Rusya'nın gelecekte Türkiye ile yeni savunma sistemleri sözleşmeleri yapma şansının gayet yüksek olduğunu belirtti.

Korotçenko şu ifadeleri kullandı: "S-400'leri deneyimleyecek olan Türkiye, Rusya'nın alacağı kararlar doğrultusunda hava-uzay savunma entegrasyon sistemi kurmak isteyebilir. Bu da yeni anlaşmalarla gerçekleşebilir ve Moskova-Ankara hattındaki yakın askeri-teknik ve siyasi iş birliği daha da gelişebilir."