S-400 anlaşması imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 savunma füzeleriyle ilgili imzalar Ankara'da atıldı. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2,5 milyar dolar olduğu iddia edildi.

Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi anlaşmasının bugün Ankara'da imzalanacağını duyurmuş, ''Rusya'ya ödeme dolar değil ruble ile olacak'' ifadesini kullanmıştı.

2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.