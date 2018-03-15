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Dünya

Ryanair Türkiye'ye pazarına giriyor

"Türkiye piyasasına giriş yapmaktan memnuniyet duyuyoruz"

15 Mart 2018 19:49

Avrupa'nın en popüler ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, haziran ayından itibaren İrlanda’nın başkenti Dublin ve Slovakya’nın başkenti Bratislava’dan Dalaman’a direkt uçuşların başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Merkezi Dublin’de olan hava yolu şirketi Ryanair'den yapılan açıklamada haziran ayından itibaren Dublin ve Bratislava kentlerinden Dalaman havaalanına direkt uçuş başlatılacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Ryanair Sözcüsü David O’Brien, “Türkiye piyasasına giriş yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmeyi kutlamak için haziran ayından itibaren başlayacağımız bu iki direkt uçuşun biletlerini 16 Mart Cuma günü 39,99 sterlinden satışa sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiğini açıklamıştı.

ABTA'dan geçen ay AA’ya yapılan açıklamada ise, "Türkiye, zorlu yılların ardından 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseliyor. Seyahat şirketleri, bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015 yılındaki seviyelerine yakın olabileceğini bildiriyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması nedeniyle İngiliz turistin Türkiye'ye dönmesi sürpriz değil." ifadeleri kullanılmıştı.

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