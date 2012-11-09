Ryanair CEO'su: Ayakta yolcu alacağım

İngiliz Ryanair Havayolu'nun CEO'su Michael O’Leary, uçuş kemerlerinin kaza sırasında kimsenin hayatını kurtarmayacağını, ayakta yolcu seçeneğiyle 1 Euro'ya bilet satacağını söyledi.

Ryanair CEO’su Michael O’Leary, bir uçak kazasında uçuş sırasında takılan kemerlerin kimsenin hayatını kurtarmayacağını söylerken, kabinlerde ayakta uçma kabinlerinin olabileceğine işaret etti.

O’Leary, küresel uçuş kuralları dahilinde yolcuları uçakta kemer takma zorunluluğu getiren düzenlemenin hiçbir işe yaramadığını ve oldukça gereksiz olduğunu söyledi.

O’Leary, bu kuralın “ahmak” otoritelerin bir zorlaması olduğunu da belirtti.

Uçuş yoğunluğunun olduğu tatil zamanlarında yolcuların uçakların arkasında ayakta seyahat edebilmelerine izin verilmesi gerektiğini de söyleyen O’Leary, uçakları kanatlı otobüsler olarak kabul ettiğini itiraf etti.

Ryanair CEO’su, “Uçakta bir kazanın olması durumunda, Allah aşkına kemer mi sizi koruyacak” dedi.

O’Leary, “Londra metrosunda kemer ihtiyacınız yok. Tren de kullanmazsınız. Bu iki seyahat aracı da oldukça yüksek hızla seyahat ediyor ve olası bir kazada hayatınızı kaybedebilirsiniz” diye devam etti.



'1 Euro'ya bilet satarım'



Ryanair CEO’su öğrenciler ve ucuz uçak bileti arayanlar için ayakta seyahat seçeneğinin üzerinde ciddi çalışmalar yaptıklarına da dikkat çekti ve Avrupa rotalarına 1 Euro'ya ayakta yolcu götürmek istediklerini belirtti.

O’Leary, uçaklardaki son 10 koltuğun kaldırılıp, yerine ayakta yolculuk yapacak kişiler için yerler yapılabileceğine işaret etti.

Uçağın iniş sürecinde de ayaktaki yolcuların yukarıdaki tutacaklara tutunmalarının yeterli olacağını belirtti.

Ryanair CEO’su, “25 Euro'ya oturarak mı gidersin yoksa bir euroya ayakta mı diye sorsam, eminim ayakta gideceklerin sayısı daha fazla olur” dedi.