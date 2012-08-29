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Ekonomi

Ryanair Avrupa Komisyonu karşısında

Aer Lingus Havayolları şirketini satın almak isteyen Ryanair Havayolları rekabet yasalarının ihlal edileceği görüşüyle Avrupa Komisyonu tarafından engellendi

29 Ağustos 2012 18:41

Avrupa'da ucuz tarifeli uçuşları ile tanınan havayolu şirketi Ryanair'in İrlandalı rakibi Aer Lingus'u satın alma isteği, Avrupa Komisyonu'na takıldı.Komisyon, Ryanair'in Aer Lingus'u satın almasının rekabet yasalarını ihlal edebileceğini düşünüyor.

Avrupa Komisyonu yayınladığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birçok Avrupa içi rotada iki havayolu şirketi birbirlerinin en yakın rakipleri ve bu rekabete girmek şu anda bile diğer şirketler için oldukça zor. Avrupa'da bir çok rotada bu iki havayolu şirketi dışında bir kurum zaten hizmet vermiyor"

Komisyon ayrıca ''Bu iki şirketin birleşmesi bir çok rotada rekabeti imkansız hale getirecek'' diye belirtti.

Avrupa Komisyonu iki şirketin birleşmesini onaylayıp onaylamadığını 14 Ocak'ta açıklayacak.

Ryanair daha şimdiden Aer Lingus'un hisselerinin yüzde 30'una sahip.

Ancak Aer Lingus birçok kez hissedarlarının şirketin tamamının Ryanair kontrolüne geçmesini onaylamayacağını söyledi.

Ryanair 2006 yılında da Aer Lingus'u almak istemiş ancak Avrupa Komisyonu buna izin vermemişti.

(BBC Türkçe)

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