Ryan Gigs, Kırmızı Ejderhaların yeni teknik direktörü oldu

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası'na vize alamayan Galler, geçtiğimiz kasım ayından bu yana yeni teknik direktörünü arıyordu.



Galler Futbol Federasyonu, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir video ile teknik patronluğa Manchester United'ın efsanevi futbolcusu Ryan Giggs'i getirdiğini duyurdu.



Kırmızı Şeytanların eski sol kanat oyuncusunun ülkesinin milli takımıyla 4 yıllık bir kontrat imzaladığı öğrenildi. 44 yaşındaki Giggs, futbol kariyerini altyapısından yetiştiği United'da tamamlamıştı.