Ryan Giggs, Wigan'ın yolunu tuttu

Manchester United efsanesi Ryan Giggs, İngiltere Championship ekiplerinden Wigan'ın yeni menajeri oluyor.

Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'da yardımcı hocalık yapan Ryan Giggs, takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesiyle birlikte kulüpten ayrılmıştı.

Doğru zamanı ve doğru teklifi beklediğini her fırsatta dile getiren Galli efsane, Championship ekiplerinden Wigan'ın yolunu tutmak üzere.

24 takımlı Championship Ligi'nde 14 maç sonunda topladığı 11 puanla 23. sırada bulunan Wigan Athletic, başarısız sonuçlar karşısında mevcut menajeri Gary Caldwell ile yollarını ayırıyor.

İngiliz ekibi, takımın başına Ryan Giggs'i getirip ligde kalmak istiyor.