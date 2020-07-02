Ryan Donk'a yeni sözleşme

Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'la yıllık 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme yapacak.



Fatih Terim'in jokeri durumunda bulunan Hollandalı oyuncu Ryan Donk, orta saha, forvet, defans; nerede görev verilirse en iyisini yaptı ve sarı-kırmızılıların takdirini kazandı.



Kale dışında her bölgenin adamı olan Donk, son olarak Luyindama'nın sakatlanmasıyla stopere çekildi. Takımın ender ayakta kalan isimlerinden olan 34 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında da takımın başında kaptan olarak sahaya çıktı.

Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Ryan Donk ile 1+1 yıllık bir sözleşme yapılması planlanıyor. Hollandalı oyuncuya gelecek sezon için 1.2 milyon Euro teklif edilecek.

Sarı-kırmızılı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistle takıma ekstra katkı sağladı.