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Spor

Ryan Babel'in cezasında indirim

Babel'in 2 maçlık cezası, 1 maça indirildi Hollandalı futbolcu Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün, futbolcu Ryan Babel'in aldığı 2 maçlık cezaya yaptığı itirazı değ

26 Ekim 2017 19:43

Babel\'in 2 maçlık cezası, 1 maça indirildi

Hollandalı futbolcu Aytemiz Alanyaspor\'a karşı forma giyebilecek

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü\'nün, futbolcu Ryan Babel\'in aldığı 2 maçlık cezaya yaptığı itirazı değerlendirerek, yıldız oyuncunun cezasını 1 maça indirdi.
Süper Lig\'in 8\'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Hollandalı oyuncu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edilmiş ve 2 maçlık men cezasına çarptırılmıştı. Beşiktaş Kulübü\'nün yaptığı itirazın ardından Tahkim Kurulu, Babel\'in 2 maçlık cezasını 1 maç olarak değiştirdi. Ryan Babel, bu hafta siyah-beyazlı ekibin oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecek.
TFF Tahkim Kurulu\'nun kararı şu şekilde:
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.\'nin, futbolcusu Ryan Guno Babel hakkındaki PFDK\'nın 19.10.2017 tarih ve E.2017-2018/238 - K.2017-2018/301 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Ryan Guno Babel hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT\'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının, FDT\'nin 13. maddesine istinaden 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.\"

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