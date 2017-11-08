Ryan Babel'den santrfor yorumu: Sorun değil ama hat-trick beklemeyin

Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel, ülkesinin İskoçya ile oynayacağı maçta forvet oynama ihtimali üzerine, “O bölgede oynamak zorunda kalırsam benim için sorun olmaz ama öyle bir durumda benden hat-trick beklemeyin” diyerek esprili bir açıklama yaptı.

Sakatlıklardan dolayı asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen santrfor bölgesinde görev alabilme ihtimali olan 30 yaşındaki futbolcu, “Santrfordan neler beklendiğini biliyorum. O bölgede oynamak zorunda kalırsam da benim için sorun olmaz. En son santrfor olarak Deportivo’da oynamıştım. Bir yıldan fazla oldu. Tabii öyle bir durumda benden hat-trick beklemeyin” diye konuştu.

Ülkesinin basınına konuşan Ryan Babel, Hollanda Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın takımdan ayrılma ihtimali üzerine, “Dünya Kupası’na katılamayacağımız için üzgünüm ama milli takımda olmak her zaman güzel. Ben yine kazanmak için sahaya çıkarım. Eğer Advocaat ayrılacaksa, güzel bir vedayı hak ediyor” dedi.