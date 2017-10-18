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Spor

Ryan Babel'den Fenerbahçeli futbolculara gönderme: Kopyalanamaz

Ozan ve Dirar, Yeni Malatyaspor karşısında Cenk ve Babel'in klasikleşen sevincini yapmıştı

18 Ekim 2017 14:53

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 devirerek 3'te 3'le yoluna devam eden Beşiktaş'ın futbolcusu Ryan Babel, karşılaşmanın ardından Cenk Tosun'la birlikte sevindiklerini bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden "Kopyalanamaz" yazısıyla birlikte paylaştı.

Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçta Nabil Dirar ile birlikte sevinen Ozan Tufan'a gönderme olarak yorumlandı.

Ozan-Dirar ikilisi, Babel ve Cenk ile özdeşleşen sevinci yapmış, sosyal medyada sıkça 'taklit' eleştirilerine konu olmuşlardı. Babel de karşılaşma sonunda Cenk Tosun'la sevinçlerinin olduğu fotoğrafı "Kopyalanamaz" mesajıyla paylaştı.

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