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Spor

Ryan Babel: Sakin olsaydık daha çok gol atabilirdik

"Özellikle savunmada çok sağlam, derli toplu bir oyun çıkardık"

14 Eylül 2017 02:51

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta Portekiz ekibinin 'fişini çeken' golü atan Ryan Babel,  "Ofansif olarak bazı pozisyonlarda sakin olsaydık daha çok gol atabilirdik" diye konuştu.

Ryan Babel, maç sonu şunları kaydetti:

"2-1 uzun süre devam edince oyun rakip baskı kurmaya başladı. 3'üncü golü bir an evvel bulmamız gerekiyordu fişi çekmek için. Maçın sonlarına doğru golü bulduk ve işi bitirdik.

Bugün özellikle savunmada çok sağlam, derli toplu bir oyun çıkardık. Burası Şampiyonlar Ligi, en iyi takımlar burada. Biz de en iyilerdeniz ve çok iyi işler yapıyoruz. Ofansif anlamda bazı pozisyonlarda sakin olsaydık bugün daha çok gol de atabilirdik."

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