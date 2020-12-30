Ryan Babel, Koronavirüs sebebiyle 12 kilo verdi

Son olarak 8 Kasım’da Sivas’ta forma giyen Ryan Babel, Koronavinüs testinin pozitif çıkmasının ardından henüz takıma dönüş yapamadı. Babel'in geçirdiği hastalık sebebiyle 12 kilo verdiği belirtildi.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre Hollandalı futbolcunun Covid-19 sürecini çok ağır geçirdiği ortaya çıktı. Ülkesinde yapılan testi pozitif çıkan Babel; şiddetli ateş, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleriyle hastalığı zor atlattı. Ayrıca Ryan Babel, Koronavirüs'e yakalandığı süreçte tam 12 kilo verdi. Hızlı kilo kaybı nedeniyle bel ağrıları ortaya çıktı. 2 haftadır da kilo kaybı ile birlikte belinde oluşan problem üzerine yıldız futbolcuya özel bir iğne tedavisi uygulandığı öğrenildi.

Florya’da hem tedavi hem beslenme hem de güçlendirme programı uygulan tecrübeli futbolcu kaybettiği 12 kilonun bir yedi-sekiz kilosunu ise geri aldı. Hollandalı futbolcunun takımla antrenmana çıkabilecek güce kavuşmaya başladığı ve bir-iki hafta içinde de Fatih hocanın kararına göre kadroya alınacağı öğrenildi. Babel, testi pozitif çıkana kadar 11 resmi maça oynarken iki gol, iki de asist üretti.

8 Kasım’da oynanan Sivas deplasmanından sonra takımdan uzak kalan Babel; altısı Süper Lig’de biri de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere yedi maçı kaçırdı.