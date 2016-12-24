Ryan Babel İstanbul'da

Ryan Babel, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.



Deportivo La Coruna'ya veda eden ve bu sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Ryan Babel, Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile bir araya geldi.



Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunacak olan Ryan Babel, Beşiktaş'ın bu akşam Gaziantepspor ile oynayacağı maçta da tribündeki yerini alacak.

2.5 yıllık sözleşme imzalanacak



Ryan Babel ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Hollandalı oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme karşılığında toplam 4.2 milyon Euro ödeyecek. Ryan Babel, Beşiktaş'ta 49 numaralı formayı giyecek.