T24 LogoT24 Logo
Spor

Ryan Babel: Bugün iyi işler yapmak için güzel bir başlangıç yaptık

"Daha da iyi oynamamız gerekiyordu; biz de bazen yanlış kararlar verdik"

29 Ekim 2017 01:05

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2-1'lik galibiyetle 3 puanı aldığı maçta performansıyla dikkati çeken oyunculardan Ryan Babel, aldıkları 3 puanın, son 4 maçta alınan 2 puanın ardından galibiyet serisi için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Rakiplerinin kalabalık savunma yaptığına vurgu yapan Hollandalı hücumcu, Alanyaspor gibi efektif savunma yapan takımlara karşı daha hazırlıklı oynamaları gerektiğini aktardı.

Ryan Babel'in maç sonu açıklaması şöyle:

"Önemli bir galibiyetti. Daha da iyi oynamamız gerekiyordu. Bir şeyleri daha iyi yapmak için bugün güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.

Rakip çok kalabalık savunma yaptı. Kolay değil böyle maçlarda pozisyon bulmak. Biz de bazen yanlış kararlar verdik. Bu tip maçlarda da bu tarz olaylara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Geliştirmemiz gereken noktalardan birisi de bu."

ETİKETLER

Ryan BabelAlanyasporBeşiktaşMaç Sonuiyiişler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24