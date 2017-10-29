Ryan Babel: Bugün iyi işler yapmak için güzel bir başlangıç yaptık

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2-1'lik galibiyetle 3 puanı aldığı maçta performansıyla dikkati çeken oyunculardan Ryan Babel, aldıkları 3 puanın, son 4 maçta alınan 2 puanın ardından galibiyet serisi için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Rakiplerinin kalabalık savunma yaptığına vurgu yapan Hollandalı hücumcu, Alanyaspor gibi efektif savunma yapan takımlara karşı daha hazırlıklı oynamaları gerektiğini aktardı.

Ryan Babel'in maç sonu açıklaması şöyle:

"Önemli bir galibiyetti. Daha da iyi oynamamız gerekiyordu. Bir şeyleri daha iyi yapmak için bugün güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.

Rakip çok kalabalık savunma yaptı. Kolay değil böyle maçlarda pozisyon bulmak. Biz de bazen yanlış kararlar verdik. Bu tip maçlarda da bu tarz olaylara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Geliştirmemiz gereken noktalardan birisi de bu."