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Spor

Ryan Babel: "5-0'lık mağlubiyeti hak ettik ama bizim iyi bir takımımız var"

"Bunu çabuk unutup, Süper Lig'e döneceğiz ve Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız" İLHAN ÇETİNKAYA - MÜNİH (DHA) Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş'ın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup olduğu mücade

21 Şubat 2018 17:41

\"Bunu çabuk unutup, Süper Lig\'e döneceğiz ve Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız\"

İLHAN ÇETİNKAYA - MÜNİH (DHA)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş\'ın deplasmanda Almanya\'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ryan Babel, bu mağlubiyete rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi.
İyi bir takım olduklarının altını çizen Hollandalı futbolcu, \"Bizim iyi bir takımımız var. İngilizce\'de tam olarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama 5-0\'lık mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Fakat buna rağmen takımımla gurur duyuyorum\" dedi.
Süper Lig\'e döneceklerini ve pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Babel, \"Bu pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağız, önemli bir maç olacak. Evimizde oynuyoruz ve bu maçı kazanmalıyız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ryan Babel\'in ingilizce açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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