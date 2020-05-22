Ryan Babel: 11 evim var, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan ve gelecek sezon Türkiye'ye tekrar dönmesi beklenen Ryan Babel, 11 evi olduğunu belirterek, "Emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım." diye konuştu.

Finansal hedefini açıklayan Ryan Babel yaptığı bazı yatırımları açıklarken, futboldan daha fazla para kazanabileceği bir iş olmadığını söyledi.



İşte Babel’in açıklamaları...

"Ayda net 300 bin Euro kazanabildiğin çok fazla iş yok"

"Kariyerim boyunca kendime hep şunu sordum, ‘Nasıl bir iş kuracağım ki futboldan kazandığım para kadar kazanabileceğim?’ Maalesef, ayda net 100 bin ile 300 bin Euro arasında kazanabildiğin çok fazla iş yok. Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.

"300 bin Euro'ya ev aldım, 1400 Euro kira kazanıyorum"

Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli.



2010’da Liverpool’dayken, 300 bin Euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 Euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı. Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, ‘Bankada 6 sıfırlı param var’ diye düşündüm. Şimdi, aylık 1400 Euro için bu işe girer miyim? ‘Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün’ derim.

"40-50 daire satın almam lazım"

11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım. Açıkçası bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama gayrimenkul işine döndüm, ancak daha büyük düşünmeye başladım. Aileler için yaşam alanları işi de böyle çıktı."