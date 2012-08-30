Ryan: Amerika eski günlerine dönecek

Cumhuriyetçi Devlet Başkanı Yardımcısı adayı Paul Ryan, Florida eyaletinin Tampa kentinde yaptığı konuşmasında, Amerika’nın ‘eski günlerine döneceği' sözünü verdi.

Wisconsin Temsilciler Meclisi üyesi Ryan, Devlet Başkanı adayı Mitt Romney ile beraber zor meseleleri geçiştirmeyeceklerini söyledi.

Parti kongresinde, Ryan’ın yanı sıra Arizona Senatörü John McCain ve 2008 yılı Devlet Başkanı adayı, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice de söz aldı.

Mitt Romney, Kasım ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Barack Obama’ya rakip olacak.

Ryan, “Dört yıldır oradan oraya dolanan Amerika’nın artık geriye dönmesi gerekir. Bunu yapacak kişi Vali Mitt Romney’dir” dedi.

Parti kongresinin ikinci gününde Ryan, “Matematik ve bu momentum bizi bunaltmadan önce bu ülkenin ekonomik sorunlarını çözeceğiz” diye konuştu. İlk defa bu kadar geniş bir kitleye seslenen 42 yaşındaki Paul Ryan, devlet başkanı yardımcılığı görevine adaylığını kabul ederken şu ifadeleri kullandı:

“Zor meseleleri başımızdan savmayacağız, liderlik edeceğiz. Dört yılımızı başkalarını suçlayarak geçirmeyip sorumluluğu üstleneceğiz. Bizi bekleyen görev zor olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken zamanlardayız ve biz bunu yapabiliriz.”

'Mezunlar solmuş Obama posterlerine bakmayacak'

Ryan’ın en çok alkış alan sözleri şunlar oldu:



“Üniversite mezunları, 20’li yaşlarını çocukluklarında kullandıkları yatak odalarında, solmuş Obama posterlerine bakarak ve evden ne zaman ayrılabileceklerini, hayata ne zaman tutunabileceklerini düşünerek geçirmemeli.”

Ryan’dan önce konuşan Senatör McCain de, ‘Amerika’nın değerlerine uyumlu olmadığını’ söylediği Obama’nın dış politikasını eleştirdi.

McCain, Obama’nın Suriye halkını ‘vahşi ve adil olmayan bir mücadeleye’ terk ettiğini belirtip “Dünya hiç bu kadar çok liderliğimize ihtiyaç duymamıştı. İnsanlar Amerika’dan daha azını değil, daha çoğunu istiyor” dedi.

Condoleezza Rice da konuşmasında, Romney ve Ryan’ın “Amerika nerede duruyor” sorusuna yanıt vereceklerini ifade ederken Obama’ya hiç atıfta bulunmadı.

Ryan’ın konuşmasından hemen önce Obama’nın seçim kampanyasını yürüten grup, Ryan’la ilgili yayınladıkları bir videoda aday için “eski çağdan kalma biri” ifadesini kullandı.

Mitt Romney’nin de Perşembe gecesi bir konuşma yapması bekleniyor. (BBC Türkçe)