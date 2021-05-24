RyanAir CEO'su: Zorla indirilen uçakta Belarus KGB'si ajanları olduğuna inanıyoruz

T24 Dış Haberler

RyanAir CEO'su Michael O'Leary, bir muhalif gazetecinin gözaltına alınması için zorla Belarus'a indirilen uçağın içinde Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ajanları olduğuna inandıklarını söyledi.

Newstalk Breakfast'a konuşan O'Leary, "Görünüşe göre yetkililerin hedefi bir yolcu ve yol arkadaşını almaktı. (Minsk) Havalimanında bazı KGB ajanlarının da indiğine inanıyoruz" dedi.

Uçağın savaş jeti suçuyla indirilmesinin ardından birçok haber kaynağı Minsk'te uçaktan 4 kişinin daha indiğini ve bunların gazeteci Raman Prataseviç'i takip etmekle görevli güvenlik yetkilileri olabileceğini belirtmişti.