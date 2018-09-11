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Dünya

Ryabkov: Suriye konusunda Türkiye ile ortak nokta bulmaya çalışıyoruz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve Türkiye’nin Suriye konularındaki tüm tavırlarının tamamen aynı olamayacağını, ancak, tarafların ortak paydada buluşmaya çalıştıklarını söyledi

11 Eylül 2018 17:37

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve Türkiye’nin Suriye konularındaki tüm tavırlarının tamamen aynı olamayacağını, ancak, tarafların ortak paydada buluşmaya çalıştıklarını söyledi.
Ryabkov gazetecilere şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye, Rusya gibi çok ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan ve emin adımlarla ilerleyen bir ülke. Tavırlarımızdaki herşey tamamen benzemeyebilir, fakat bu normal. Hem siyasette hem de askeri alanda en büyük paydada buluşmaya çalışıyoruz; biz buna doğru ilerliyoruz.”

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