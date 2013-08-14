Rüzgarla dans İstanbul'da başladı

Beylikdüzü Belediyesi'nin desteği ile dünya üzerindeki en elit 60 sporcunun katılımı ile Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü'nde gerçekleşen, RS:One World Windsurfing 2013 nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor.

Cumartesi günü final heyecanının yaşanacağı dünya rüzgar sörfü unvan şampiyonasında dereceye giren sporcular, 5 bin dolarlık ödülün de sahibi olacaklar.

Yarışmada, 2013 Vice Word Şampiyon Hong Kong'lu Ma Kwan Ching, 2013 Vice European Şampiyonu Fransız Maxim Abiven, İsrail Şampiyonu Shai Blank, 2012 Dünya Şampiyonu Filipinli Coveta Geylord gibi ünlü sporcular kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'den milli sörfçü Pamir Saçkan, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü'nün lisanslı sporcuları Güvenç Kuloğlu, Ataberk Güneş, Ufuk Benekon, temsil ettiği yarışlarda, ilk günün en iyi derecesini erkeklerde Kwok Fai Cheng, kadınlarda Lo Sin Lam, genç erkeklerde Kaibigan Yancy elde etti.