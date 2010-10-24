-RÜZGARIN KULESİ ATEŞÇELİK'TEN KEMALPAŞA (A.A) - 24.10.2010 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde enerji santralleri ve endüstriyel tesisler için ağır çelik yapılar, basınçlı ve basınçsız ekipmanlar, depolama tesisleri ve alışveriş merkezlerinin çelik konstrüksiyonlar üreten Ateşçelik firması, Aliağa'da 30 milyon liralık yatırımla kuracağı fabrikasında da rüzgar enerjisi santrallerine (RES) kule üretecek. Kemalpaşa'daki fabrikada basın toplantısı düzenleyen Ateşçelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan, yeni yatırımla yılda 100 RES kulesi üreteceklerini duyurdu. Güldoğan, Türkiye'de 2023 yılına kadar 7 bin 200–8 bin adetlik RES kulesi ihtiyacı olacağının öngörüldüğünü belirterek, ''Yıllık kule ihtiyacı kademeli olarak artacak. Şu anda yıllık kule ihtiyacı 300–400 adet civarında. 2023 yılında ise yıllık kule ihtiyacının bin adede ulaşması bekleniyor. Ateşçelik olarak yapacağımız yatırımla, bu sektörün en önemli oyuncularından biri olacağız'' dedi. RES kulesi üretimiyle pazardaki açığın önemli bir kısmını kapatacaklarını ifade eden Mahmut Güldoğan, amaçlarının Türkiye'nin bu konudaki dışa bağımlılığını azaltmak olduğunu söyledi. Önümüzdeki aylarda Aliağa'da başlayacakları RES kulesi üretim tesisi için toplam 30 milyon liralık yatırım yapacaklarını bildiren Güldoğan, ''2011 sonunda tamamlanacak yatırımın ardından yıllık RES kulesi üretim kapasitemiz 100 adet olacak ve Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış olacağız'' şeklinde konuştu. Güldoğan, fabrikanın 70 bin metrekarelik bir alanda kuracaklarını bildirdi. -''YABANCI ORTAK ALACAĞIZ''- Mahmut Güldoğan, RES kulesi üretmek için yapacakları yatırımın yüzde 40'ında Ateşçelik'in özkaynaklarının kullanılacağını ifade ederek, kalan yüzde 60'lık bölümünse uzun vadeli yatırım fonlarıyla karşılanacağını söyledi. Konuyla ilgili görüşmelerde sona yaklaştıklarını ve kredi anlaşmasını imzalamak üzere olduklarını sözlerine ekleyen Güldoğan, uluslararası ortaklık tekliflerini değerlendirdiklerini belirterek, ''Dünya lideri kabul edilen beş firma ile görüşüyoruz'' dedi. Güldoğan, RES kulesi üretimi konusunda Türkiye'de olduğu kadar Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan gibi halen RES kulesi üreticisi olmayan ülkelere girerek, üretimlerinin önemli kısmını ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi. Yatırımın tamamlanmasının ardından ilk yıl cirolarının 20 milyon avro olacağını aktaran Güldoğan, bu yatırımla birlikte yaklaşık 150 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını anlattı. Güldoğan, orta vadede pazarın ihtiyaçlarını talep edilen kalitede karşılayacak, kapasitesini yüzde 100'e yakın oranda dolduracaklarını, sektöre değer katacak ve pazarın aranan ve değerli bir tedarikçisi olacaklarına inandığını dile getirdi. -''RES'LER KONUSUNDAKİ BELİRSİZLİKLER AZALIYOR''- Gazetecilerin kule üretimine ne zaman başlanacağını sorması üzerine Güldoğan, önümüzdeki yılın sonları, ya da 2012 başında üretime geçmeyi planladıklarını söyledi. Güldoğan, Türkiye'nin rüzgar haritasında İzmir'in ön plana çıktığını, lojistik bakımından fabrikanın Aliağa'da kurulu olmasının kendilerine büyük avantaj sağlayacağını, çünkü kulelerin ağır, kara taşımacılığına çok uygun olmayan ve taşıması pahalı ürünler olduğunu anlattı. Kule imalatına yeni başlayan bir firma olmadıklarını, tam tersine ''çeliği bildiklerini'' belirten Güldoğan, ''Bildiğimiz alandaki işimizi yenilenebilir enerjiye aktarıyoruz. Kule imalatına uygun bir fabrika kuruyoruz. Avrupa ve dünyanın en büyük firmasıyla iş yapacağız. Sektörde bu üç unsuru barındıran tek firma olmanın avantajlarını yaşayacağız'' diye konuştu. RES konusundaki belirsizliklerin hatırlatılması üzerine Güldoğan şunları kaydetti: ''Rüzgar yatırımları konusunda birçok belirsizlik var. Türkiye tahminlerin gerisinde kaldı. Son dönemdeki gelişmeler bürokratik sorunların bir kısmının aşıldığını, bir kısmının da aşılmak üzere olduğunu gösteriyor. Avrupalı yatırımcılar şimdiye dek belirsizliklerden dolayı yatırım yapmaktan çekinmiş. Bu belirsizlikler azalıyor.'' Yenilenebilir enerji ve RES'ler konusunda İzmir ve çevresinde büyük yatırımlar beklendiğini aktaran Güldoğan, ''Kamunun 2023 planları 20 bin megavat kurulu RES gücü. Türkiye'nin buna ihtiyacı da var. Karamsar bile baksak, 10 yılda 10-12 bin megavat yatırım yapılsa yılda 400 kule ihtiyacı anlamına gelir. Bizim 100 kule üretmemiz, yüzde 254 seviyesinde bir boşluğu dolduracak'' dedi. Güldoğan, Türkiye'de 12 yılda bin megavatlık RES'in kurulu olduğunu, önümüzdeki 12 yılda bunun en az 10 katının yapılmasının planlandığını, dolayısıyla bundan sonra RES yatırımlarının katlanarak, dikey şekilde büyüyeceğini dile getirdi. Mahmut Güldoğan, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanında gelişmeyi hedeflediklerini, ancak nükleer enerjinin de iş yapabilecekleri bir alan olduğunu sözlerine ekledi. -''LİMAN VE RAFİNERİ YATIRIMLARINDA EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİYİZ''- Ateşçelik Genel Müdürü Fuat Güldoğan ise, Ateşçelik'in yeni yatırımlarına devam ederken, mevcut faaliyetlerini de sürdüreceğini bildirdi. Halihazırda enerji santralleri için yerli ve yabancı firmalara hizmet verdiklerini ifade eden Fuat Güldoğan, özel tasarım ve montaj gerektiren projelerde büyük taahhütlere imza attıklarını, liman ve rafineri yatırımlarında en önemli tedarikçi konumunda bulunduklarını söyledi. Firmanın çelik konstrüksiyon ve endüstriyel ekipman imalatları konusunda iki üretim tesisinin bulunduğunu anlatan Güldoğan, mevcut üretim tesislerinin 11 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 25 bin metrekareden oluştuğunu kaydetti. Enerji santralleri için ağır çelik yapılar, gaz ve hava kanalları, hava ısıtıcıları, bunkerler, silolar, siklonlar ve basınçlı ekipmanlar, petrol sektörü için depolama tesisleri yaptıklarını belirten Fuat Güldoğan, ''Uluslararası standartlarda üretilmiş olan ürünlerimiz Almanya, Slovakya, Belçika,Azerbaycan, Romanya gibi dünyanın değişik bölgelerine ihraç ediliyor'' dedi. Basın toplantısının ardından fabrika gazetecilere gezdirildi.