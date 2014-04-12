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Dünya

Rüzgârın azizliğine başkan müdahalesi

Obama çiftinin Teksas ziyareti rüzgârın azizliğiyle başladı. Rüzgâr First Lady'nin eteğini havalandırınca, Amerikan Başkanı Obama devreye girdi

12 Nisan 2014 12:06

ABD Başkanı Barack Obama, uçağa binerken eşi Michelle Obama’nın eteğinin açılmaması için büyük çaba sarf etti.

ABD Başkanı Barack Obama Teksas'a gidişinde uçağa binerken eşi Michelle'in eteğiyle büyük mücadele verdi. Rüzgarın etkisiyle uçuşan eşinin eteğini elleriyle kontrol eden Barack Obama böylece First Lady'nin bir kazaya uğramasını önledi.

Obama çifti Teksas'ta uçaktan inerken de zorluk çekti. Rüzgar nedeniyle uçağın merdivenlerinden inerken Michelle Obama temkinli davrandı. Havalimanında ise bayan Obama eteğini kendini tuttu ve herhangi bir kaza olmamasını engelledi...

İngiliz gazeteleri olayı "Barack Obama eşinin Kate Middleton gibi kazaya uğramasını engelledi diye yorumladı. Prens Williams ile evlenen, Cambridge Düşesi Kate Middleton geçtiğimiz günlerde rüzgarın azizliğine uğrayarak görüntüler vermişti.

 

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